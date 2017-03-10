Гол Балотелли помог "Ницце" уйти от поражения в игре с "Каном"

Матч 29-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Каном" завершился вничью – 2:2. Примечательно, что гости вели к 71-й минуте со счетом 2:0, но голы нападающих хозяев поля Марио Балотелли и Анастасиоса Дониса не позволили "Кану" одержать победу.

Чемпионат Франции

Лига 1

29-й тур

"Ницца" – "Кан" – 2:2 (0:1)

Голы: Сантини, 36 (0:1). Карамо, 50 (0:2). Балотелли, 71 (1:2). Донис, 77 (2:2).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Далберт, Суке, Эйсерик, Сери, Вальтер, Сиприен (Ле Биан, 57), Балотелли, Марсель (Донис, 63).

"Кан": Веркутр, Яхья, Бен Юссеф, Да Силва, Гильбер, Бесса, Фере, Адеоти, Роделен, Сантини, Карамо (Леборнье, 72).

Предупреждения: Суке, 41. Бен Юссеф, 56. Донис, 89.

Судья: Летексье.

10 марта. Ницца. Стадион Allianz Riviera.