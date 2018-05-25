Главный тренер "Лиона" был готов к возможной отставке

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо признался, что был готов к тому, что клуб не оставит его на посту по итогам сезона. Ранее президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что Женезьо будет тренировать команду и в следующем сезоне.

– Воспринял новость с облегчением, – цитирует AFP Женезьо. – Но я мог бы принять и другое решение руководства. Это большое доверие со стороны президента и совета директоров. Они могут видеть каждый день, как я работаю с командой. Горд тем, что вместе нам удается эффективно работать. Это меня подстегивает. Мы знаем, что тренерская профессия никогда не бывает спокойной, клубы переживают разное по ходу сезона. Но сила заключается в способности преодолеть проблемы. Нам удалось справиться со всеми задачами и попасть в Лигу чемпионов.