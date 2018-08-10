17:33 | Футбол — Франция

Главный тренер "Бордо" - о Дзюбе: "Мы пытались его купить, но ничего не вышло. Сейчас - сложно"


 
Артем ДЗЮБА."Бордо" рассчитывает арендовать Дзюбу до конца сезона

Главный тренер "Бордо" Густаво Пойет в эксклюзивном комментарии для "СЭ" подтвердил информацию о том, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба входит в сферу интересов его команды. Уругваец добавил, что ранее "Бордо" уже пытался приобрести Дзюбу.

– Правда ли, что "Бордо" хочет купить Дзюбу? – вопрос Пайету.

– Мы пытались это сделать, но ничего не вышло. Сейчас уже будет трудно.

– Насколько велика вероятность его перехода?

– Я не знаю. Трудно сказать.

Как ранее сообщал "СЭ", "Бордо" заинтересован в аренде 29-летнего нападающего. (Гоша ЧЕРНОВ)

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