Главный судья матча "Лион" - "Анже" получил травму за несколько часов до игры

В матче 19-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Анже" произошла срочная замена главного судьи. Как сообщает L’Equipe, назначенный на эту игру Клеман Тюрпен получил травму за несколько часов до игры. Вместо него на матче будет работать Франк Шнайдер.

Отметим, что после матча 18-го тура между "Монако" и "Лионом" (1:3) произошел обмен претензиями между представителями обоих клубов. Вице-президент "Монако" Вадим Васильев обвинил "Лион" в том, что он давит на судей и пользуется их благосклонностью, после чего с этим мнением согласились представители ряда других клубов. Поэтому к работе арбитров на матче "Лион" – "Анже" будет приковано особое внимание.