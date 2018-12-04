Ги Стефан: "Варан заслуживал большего, чем седьмое место"

Помощник главного тренера сборной Франции Ги Стефан считает, что защитник Рафаэль Варан должен был оказаться выше в борьбе за "Золотой мяч". Он стал седьмым, а его соотечественники Антуан Гризманн и Кильян Мбаппе – третьим и четвертым соответственно.

– Мне хотелось, чтобы французские игроки были ближе к первому месту, – цитирует AFP Стефана. – Я думал, что Рафаэль будет гораздо выше, чем он оказался в итоге. Он выиграл чемпионат мира, Лигу чемпионов, забивал голы. Он заслужил большего.