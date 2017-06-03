11:47 | ФУТБОЛ — Франция

Ги Ру: "Французы - расисты, а Бензема не вызывают в сборную, потому что он не поет гимн"

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Легендарный французский тренер Ги Ру объяснил, почему нападающий "Реала" Карим Бензема не получает вызов в сборную Франции. По его словам, это вызвано тем, что форвард не поет гимн страны.

– Я человек из народа, – цитирует Marca Ру. – Хожу на рынок, в бар, чтобы выпить, поговорить. Слышу, что говорят другие люди. Французы – расисты. И когда Бензема не был вызван, 70 процентов французов сказали, что это хорошо. Мы восемь лет видим Бензема в "Реале", и он фантастически играет. Но его критикуют за то, что он не поет "Марсельезу".

Дешам не расист, но он прагматичен. Он не вызывает Бензема, чтобы не настраивать людей против себя. Возможно, с Бензема все было бы иначе, возможно, мы стали бы чемпионами Европы.

Все перспективные футболисты сейчас приходят из пригородов. Если уберем мусульман из лиги 1, у нас останется семь команд.

Гризманн не знал кандидатов в президенты Франции? Это не удивляет. Он же живет в Испании. А Бензема знал кандидатов, я уверен. Этот парень из Лиона, он толковый.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Нефилим

Расисты??? да у них ровно пол команды если не больше ниггеры)))) на ЧЕ я считал - в стартовом составе 8 негров вышло)))

12:13