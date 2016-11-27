Ги Ру: "Фидель Кастро был готов подарить остров, если на Кубе полюбят футбол"

Французский тренер Ги Ру в интервью газете L'Equipe рассказал о встрече с Фиделем Кастро в 1993 году, когда наставник отдыхал на Кубе. По словам 78-летнего специалиста, который более сорока лет возглавлял "Осер", кубинский руководитель, скончавшийся в пятницу, любил футбол и даже приглашал его на остров Свободы для работы.

– В пять утра раздался стук в дверь. На пороге стояли двое полицейских. Они сообщили, что меня хочет видеть глава государства. Во время завтрака Кастро посетовал, что кубинскую молодежь больше привлекают бейсбол и американский футбол, и это его раздражает. "Поработай у нас, – предложил он. – Если сделаешь так, что за пару лет молодые люди отдадут предпочтение футболу, подарю тебе остров". "Все возможно…", – обтекаемо ответил Ру.

Уехал – и через три года сделал исторический дубль: "Осер" в первый и последний раз выиграл чемпионат Франции и дополнил этот триумф победой в Кубке страны. (Александр ПРОСВЕТОВ)