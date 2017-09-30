"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой", Тюрам забил на первой минуте

"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой" в матче чемпионата Франции. Счет был открыт уже на первой минуте - отличился 20-летний сын чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама Маркус Тюрам. Для него этот гол стал вторым в лиге 1.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"Генгам" - "Тулуза" - 1:1 (1:1)

Голы: Тюрам, 1 (1:0). Сомалиа, 40 (1:1).

"Дижон" - "Страсбур" - 1:1 (0:0)

Голы: Квон Чхан Хун, 78 (1:0). Террье, 90+2 (1:1).

Удаление: Ямбере (Д), 85.

"Ренн" - "Кан" - 0:1 (0:1)

Гол: Бенсебаини, 34 - в свои ворота.

"Нант" - "Мец" - 1:0 (1:0)

Гол: Сала, 3.

Незабитый пенальти: Ру (М), 90+4.

Удаление: Ассу-Экото (М), 52.