"Генгам" проиграл "Лиону", несмотря на дубль Тюрама

"Лион" обыграл "Генгам" в матче 13-го тура чемпионата Франции - 4:2. За лионцев дубль сделал нападающий Мемфис Депай, еще по голу забили Максвелл Корне и Хуссем Ауар. В составе генгамцев два мяча забил 21-летний Маркус Тюрам, сын Лиллиана Тюрама.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Генгам" - "Лион" - 2:4 (1:0)

Голы: Тюрам, 21 (1:0). Ауар, 62 (1:1). Депай, 66 (1:2). Депай, 73 (1:3). Тюрам, 79 - с пенальти (2:3). Корне, 83 (2:4).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Дидо, Бенезе, До (Фофана, 10), Коко (Н`Гбакото, 85), Блас (Жюлан, 71), Тюрам.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Денайер, Тете (Рафаэл да Силва, 76), Менди, Депай, Тузар, Ауар, Ндомбеле (Террье, 57), Дембеле (Корне, 83).

Предупреждения: Блас, 69. Депай, 76. Морель, 78.

Судья: Лесаж.

10 ноября. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".