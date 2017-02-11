"Генгам" переиграл "Лион"

"Генгам" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции нанес поражение "Лиону" - 2:1. Решающий гол забил полузащитник Николя Бенезе.
Чемпионат Франции
Лига 1
25-й тур
"Генгам" - "Лион" - 2:1 (2:1)
Голы: Ляказетт, 10 (0:1). Диалло, 30 (1:1). Бенезе, 34 (2:1).
"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Санко, Кербрат, Марсал (Икоко, 41), Дидо, Салибюр (Бодмер, 88), Диалло, Бенезе (Блас, 81), До, Бриан.
"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Морель, Янга-Мбива, Диакаби, Гоналон, Геззаль (Депай, 67), Фекир, Тузар (Ферри, 85), Ляказетт, Корне (Дардер, 80).
Предупреждения: Диакаби, 20. Янга-Мбива, 27. Санко, 35. Мартинс Перейра, 59.
Судья: Шнайдер.
11 февраля. Генгам. Stade du Roudourou.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/