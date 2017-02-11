20:55 | ФУТБОЛ — Франция

"Генгам" переиграл "Лион"

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"Генгам" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции нанес поражение "Лиону" - 2:1. Решающий гол забил полузащитник Николя Бенезе.

Чемпионат Франции

Лига 1

25-й тур

"Генгам" - "Лион" - 2:1 (2:1)

Голы: Ляказетт, 10 (0:1). Диалло, 30 (1:1). Бенезе, 34 (2:1).

"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Санко, Кербрат, Марсал (Икоко, 41), Дидо, Салибюр (Бодмер, 88), Диалло, Бенезе (Блас, 81), До, Бриан.

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Морель, Янга-Мбива, Диакаби, Гоналон, Геззаль (Депай, 67), Фекир, Тузар (Ферри, 85), Ляказетт, Корне (Дардер, 80).

Предупреждения: Диакаби, 20. Янга-Мбива, 27. Санко, 35. Мартинс Перейра, 59.

Судья: Шнайдер.

11 февраля. Генгам. Stade du Roudourou.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/

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