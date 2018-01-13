"Генгам" одержал победу над "Страсбуром"

"Генгам" в матче 20-го тура чемпионата Франции обыграл на выезде "Страсбур" - 2:0. По голу в этой встрече забили Яннис Салибюр и Николя Бенезе.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Страсбур" - "Генгам" - 0:2 (0:2)

Голы: Салибюр, 8 (0:1). Бенезе, 16 (0:2).

"Страсбур": Укиджа, Мангане, Коне, Лала, Сека (Фулькье, 64), Мартен, Гримм, Гонсалвеш, Сако (Блайак, 41), Баокен (Саади, 77), Да Кошта.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Ребошу (Табану, 85), Эбоа Эбоа, Салибюр, Диалло, Бенезе (Блас, 68), До, Коко (Тюрам, 73), Бриан.

Предупреждения: Диалло, 14. Гонсалвеш, 15. Ребошу, 35.

Судья: Морейра.

12 января. Страсбург. Стадион La Meinau.