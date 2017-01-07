"Генгам", "Нант" и "Нанси" вышли в 1/16 финала Кубка Франции

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции. "Генгам" победил "Гавр" (2:1), "Нант" взял верх над "Блуа Фут 41" (2:1), "Нанси" разгромил "Безансон" (3:0).
Кубок Франции
1/32 финала
"Генгам" – "Гавр" – 2:1 (1:0)
Голы: Диалло, 42 (1:0). Бриан, 60 (2:0). Дембеле, 90 (2:1).
"Кевийи-Руан" – "Жанна Д`Арк Дранси" – 3:2 (1:1)
Голы: Гезуи, 22 (1:0). Кус, 44 (1:1). Гезуи, 58 (2:1). Дашур, 60 – с пенальти (2:2). Гезуи, 68 (3:2).
Удаление: Сансон (Кевийи-Руан), 80.
"Гренобль" – "Фрежюс" – 1:2 (0:1)
Голы: Менди, 28 (0:1). Спано, 62 (1:1). Соли, 83 – с пенальти (1:2).
Удаление: Дюма (Фрежюс), 50.
"Блуа Фут 41" – "Нант" – 1:2 (1:1)
Голы: Стемпиньски, 22 (0:1). Сиссе, 45+3 (1:1). Стемпиньски, 65 (1:2).
"Безансон" – "Нанси" – 0:3 (0:3)
Голы: Хаджи, 32 (0:1). Робик, 37 (0:2). Кулибали, 41 (0:3).
"Луан-Кюизо" – "Дижон" – 0:2 (0:0)
Голы: Жулиу Тавареш, 49 (0:1). Бела, 70 (0:2).
"О Лион" – "СА Бастия" – 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти – 3:4
"Бержерак Перигорд" – "Родео" – 2:2 д.в. (1:1, 0:0, 1:1). Пенальти – 3:2
Голы: Камиссоко, 2 – в свои ворота (0:1). Майенга, 33 (1:1). Дюфеаль, 95 (2:1). Гонсалвес, 120 (2:2).
Удаление: Хазри (Родео), 51.
"Страсбур" – "Эпиналь" – 4:2 д.в. (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Сестор, 20 (0:1). Лемб, 51 (0:2). Сека, 54 (1:2). Льенар, 61 (2:2). Блайак, 109 (3:2). Бенкаид, 113 (4:2)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/highest/2016-2017/32/