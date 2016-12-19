Генеральный директор "Монако" Васильев обвинил арбитров в предвзятости после игры с "Лионом"

Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев подверг критике работу арбитра домашнего матча 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (1:3). Хозяева на 39-й минуте встречи остались в численном меньшинстве после удаления защитника Бенджамена Менди. По словам россиянина, судьи помогают "Лиону". Он также предложил СМИ провести расследование по этому поводу.

– Результат матча полностью на совести арбитров, – приводит пресс-служба "Монака" слова Васильева. – Я скажу то, что многие говорить не решаются – судьи помогают "Лиону". Дальше так продолжаться не может. И я готов повторить это снова. Нужно остановить это, СМИ должны провести собственное расследование.