08:46 | ФУТБОЛ — Франция

Гедеш сегодня станет игроком "ПСЖ"

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"ПСЖ" на официальной странице в Facebook объявил, что нападающий "Бенфики" Гонсалу Гедеш в ближайшее время станет игроком французского клуба. 20-летний португалец, вошедший в число 40 лучших футболистов Европы 2016 года в возрасте до 21 года, сегодня пройдет медицинское обследование и поставит подпись под контрактом с парижанами.

В текущем сезоне Гедеш забил 7 голов и сделал 7 голевых передач в 28 матчах во всех турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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шаман

""ПСЖ" на официальной странице в Facebook объявил, что нападающий "Бенфики" Гонсалу Гедеш†в ближайшее время станет игроком французского клуба." ==================СЭ, а крест рядом с фамилией португальца, что означает???

10:30

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