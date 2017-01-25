Гедеш сегодня станет игроком "ПСЖ"

"ПСЖ" на официальной странице в Facebook объявил, что нападающий "Бенфики" Гонсалу Гедеш в ближайшее время станет игроком французского клуба. 20-летний португалец, вошедший в число 40 лучших футболистов Европы 2016 года в возрасте до 21 года, сегодня пройдет медицинское обследование и поставит подпись под контрактом с парижанами.

В текущем сезоне Гедеш забил 7 голов и сделал 7 голевых передач в 28 матчах во всех турнирах.