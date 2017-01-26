Гедеш хочет повторить успех Паулеты в "ПСЖ"

Новичок "ПСЖ" Гонсалу Гедеш надеется выиграть много трофеев со своей новой командой. Также он признался, что хочет повторить успех своего соотечественника Педру Паулеты, который с 2003 по 2008 год забил 109 голов за парижан и является вторым в списке лучших бомбардиров клуба.

- Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как "Пари Сен-Жермен", - цитирует пресс-служба клуба Гедеша. - Игра с футболистами очень высокого уровня позволит мне прогрессировать. "ПСЖ" всегда играет, чтобы выигрывать трофеи, поэтому моя цель состоит в том, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Знаю, что мой соотечественник Паулета является любимцем фанатов парижан. Надеюсь повторить его успех, и в один прекрасный день стать так же, как и он, любимым болельщиками.