"Гавр" обыграл "Бордо", а "Тулуза" одолела "Ниццу" в 1/32 финала Кубка Франции

"Гавр" увез минимальную победу из "Бордо", "Тулуза" со счетом 4:1 переиграла "Ниццу" в матчах 1/32 финала Кубка Франции.

Остальные результаты выглядят следующим образом. На этой стадии осталось провести еще один матч между "Понтиви" и "ПСЖ". Он начнется в 22:45 мск.

Кубок Франции

1/32 финала

"Сент-Приве Сент-Илер" - "Орийак" - 3:1 (3:1)

Голы: Сейду, 2 (1:0). Жамен, 14 (1:1). Сейду, 29 (2:1). Уаттара, 45 (3:1).

Судья: Лепейсен.

6 января. Сен-Приве-Сен-Мемен. Стадион Stade du Grand Clos.

"Бордо" - "Гавр" - 0:1 (0:0)

Гол: Ассифуа-Инкум, 48.

Судья: Бризар

6 января. Бордо. Стадион Матмют Атлантик.

"Нуази-ле-Гран" - "Газелек" - 2:1 (2:1)

Голы: Ндой, 4 - в свои ворота (1:0). Блайак, 16 (1:1). Иссаад, 43 (2:1).

Удаление: Ба (Газелек), 42.

Судья: Мохтари.

6 января. Боней-сюр-Марн. Стадион Stade Leo Lagrange.

"Олимпик Страсбур" - "Сент-Этьен" - 0:6 (0:2)

Голы: Кабелла, 3 (0:1). Перрен, 9 (0:2). Хазри, 46 (0:3). Диони, 56 (0:4). Роша Сантуш, 83 (0:5). Кабелла, 86 (0:6).

Судья: Фраппар.

6 января. Страсбург. Стадион La Meinau.

"Тулуза" - "Ницца" - 4:1 (2:0)

Голы: Диаките, 40 (1:0). Градель, 45 (2:0). Сако, 48 (2:1). Доссеви, 68 (3:1). Ману Гарсия, 85 (4:1).

Судья: Делерю.

6 января. Тулуза. Стадион Муниципальный.

"Ренн" - "Брест" - 2:2 д.в. (1:2, 1:0, 0:0). Пенальти - 5:4

Голы: Шарбоннье, 24 (0:1). Шарбоннье, 39 (0:2). Юну, 41 (1:2). Сарр, 49 (2:2).

Судья: Готье.

6 января. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).

"Андрезье" - "Марсель" - 2:0 (1:0)

Голы: Нгвабийе, 17 (1:0). Милья, 82 (2:0).

Судья: Ваттеллье.

6 января. Сент-Этьен. Стадион Жоффруа Гишар.

"Кане Руссийон" - "Монако" - 0:1 (0:1)

Гол: Силла, 2.

Удаление: Лопи (Кане Руссийон), 18.

Судья: Бен Эль-Хадж.

6 января. Перпиньян. Стадион Stade Gilbert Brutus.

"Реймс" - "Ланс" - 2:0 (2:0)

Голы: Уден, 32 (1:0). Кафаро, 36 - с пенальти (2:0).

Судья: Шнайдер.

6 января. Реймс. Стадион Stade Auguste Delaune.

"Лонго" - "Витре" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 1:4

Судья: Лиссорг (Франция).

6 января. Амьен. Стадион Stade Moulonguet.