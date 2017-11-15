Гарсия уйдет из "Сент-Этьена" после разгромного поражения от "Лиона"

Главный тренер "Сент-Этьена" Оскар Гарсия принял решение покинуть команду, утверждает L'Equipe. По информации источника, агент 44-летнего испанца через 9 дней после разгромного поражения от "Лиона" (0:5) начал переговоры с руководством клуба о досрочном расторжении контракта. Испанский специалист летом возглавил команду, но за 12 туров "зеленые" набрали всего 18 очков и занимают 6 строчку в таблице.

Ожидается, что временно исполняющим обязанности главного тренера "Сент-Этьена" будет назначен директор учебного центра клуба Жюльен Сабле, выступавший за "зеленых" с 1998 по 2007 год.