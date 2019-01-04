Гарсия отказался комментировать слухи о переходе Балотелли в "Марсель"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия отказался комментировать слухи о том, что его клуб ведет переговоры о подписании Марио Балотелли. Ранее французские СМИ сообщили, что итальянец разорвет контракт с "Ниццей" и подпишет соглашение с "Марселем".

– Мне нечего сказать по поводу трансферных дел, – цитирует L’Equipe Гарсия. – Как только появятся новости, руководство клуба мне и всем их сообщит. Я должен сосредоточиться на своей работе. Я уверен в своей команде, но мы можем ее усилить. Сейчас нет ничего нового. Мне нечего сказать.