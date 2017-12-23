Гальтье стал главным тренером "Лилля"

"Лилль" объявил, что главным тренером команды станет Кристоф Гальтье, который ранее работал в "Сент-Этьене". Отмечается, что специалист приступит к своим обязанностям 29 декабря.
В середине декабря в отставку был отплавлен Марсело Бьельса. Контракт со специалистом был разорван руководством команды по причине "нарушений прописанных в нем условий". Ранее клуб объявил о временном отстранении Бьельсы от тренерской работы в связи с несогласованной поездкой в Чили к своему бывшему помощнику Луису Бонини, который позже скончался от рака желудка.
"Лилль" занимает 18-е место в таблице чемпионата Франции. В активе команды 19 очков.
Бьельса подал жалобу на "Лилль" //
Экс-помощник Бьельсы, из-за поездки к которому "Лилль" отстранил тренера, умер от рака //
"Лилль" отстранил Бьельсу от руководства командой