Гальтье объявил игрокам "Сент-Этьена" об уходе из команды

Главный тренер "Сент-Этьена" Кристоф Гальтье перед сегодняшней тренировкой сообщил игрокам о своем уходе, утверждает L'Equipe. В начале этого месяца появилась информация, что 50-летний француз хочет досрочно расторгнуть соглашение, которое действует еще год. Однако ни клуб, ни сам тренер это не подтвердили.

На данный момент "зеленые" занимают 7-е место в турнирной таблице и лишились шансов на попадание в еврокубки.

Напомним, Гальтье присоединился к "Сент-Этьену" в 2008 году в качестве помощника тренера, а с декабря 2009 года работает главным тренером.