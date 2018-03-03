Гаэтан Лаборд: "У меня была такая же травма, как у Неймара. Я восстановился за 2,5 месяца"

Нападающий "Бордо" Гаэтан Лаборд признался, что ему стало не по себе, когда он узнал о травме лидера "ПСЖ"​ Неймара. Дело в том, что бразилец получил такое же повреждение, от которого совсем недавно восстановлися игрок жирондинцев - трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

– Когда я услышал, какую травму получил Немайр, мне стало не по себе, – цитирует AFP Лаборд. – У него такое повреждение, как было и у меня! Мне повезло, что нога отреагировала на лечение хорошо и я вернулся через 2,5 месяца, что немного меньше обычного. Для каждого игрока сроки индивидуальны.

Неймар приехал в Бразилию на операцию в инвалидном кресле. Фото //

Врач: "Восстановление Неймара составит от 2,5 до 3 месяцев" //

​Неймар пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы

