Гаэтан Лаборд: "Хочу продолжать играть за "Бордо", где мне доверяет тренер"

Нападающий "Бордо" Гаэтан Лаборд подтвердил информацию, что этой зимой у него были предложения от ряда европейских клубов. Тем не менее 22-летний француз не горит желанием менять команду. По информации СМИ, заполучить талантливого воспитанника "Бордо" хотят "Лион", "Сент-Этьен", "Ренн", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

- Не всегда было легко отказываться от того или иного предложения, но то, что они есть, показывает продуктивность моей работы на тренировках и в матчах, - цитирует WebGirondins Лаборда. - Я всегда говорил, что хочу остаться в "Бордо" с тренером, который мне доверяет. Хочу на поле отплатить ему за доверие. Клуб хочет удержать меня в составе, и у меня аналогичное желание.