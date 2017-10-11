Габриэль Какута: "У Эмери я был морской свинкой"

Полузащитник "Амьена" Габриэль Какута вспоминает о работе с Унаи Эмери. По мнению конголезца, методы работы испанца были неправильными.
- У него особый стиль работы, который мне не подходит, - приводит L`Equipe слова Какуты. - Мы тягали какие-то грузы с помощью ремней, тренировки были непонятными. Я был какой-то морской свинкой. Эмери на меня не рассчитывал.
баламошка
Три раза подряд ЛЕ тренеришка выиграл, теперь надо три раза ЛЧ выиграть, чтоб все морские свинки заткнулись. Вперёд, Унаи, баламошка в тебя верит!)
06:48