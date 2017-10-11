Уличная атлетика при поддержке Datsun
05:45 | Футбол — Франция

Габриэль Какута: "У Эмери я был морской свинкой"

1

Полузащитник "Амьена" Габриэль Какута вспоминает о работе с Унаи Эмери. По мнению конголезца, методы работы испанца были неправильными.

- У него особый стиль работы, который мне не подходит, - приводит L`Equipe слова Какуты. - Мы тягали какие-то грузы с помощью ремней, тренировки были непонятными. Я был какой-то морской свинкой. Эмери на меня не рассчитывал.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Три раза подряд ЛЕ тренеришка выиграл, теперь надо три раза ЛЧ выиграть, чтоб все морские свинки заткнулись. Вперёд, Унаи, баламошка в тебя верит!)

06:48