Габриэль Какута: "У Эмери я был морской свинкой"

Полузащитник "Амьена" Габриэль Какута вспоминает о работе с Унаи Эмери. По мнению конголезца, методы работы испанца были неправильными.

- У него особый стиль работы, который мне не подходит, - приводит L`Equipe слова Какуты. - Мы тягали какие-то грузы с помощью ремней, тренировки были непонятными. Я был какой-то морской свинкой. Эмери на меня не рассчитывал.