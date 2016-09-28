Габриэл Боскилиа: "Перестал следить за курсом валют, иначе даже лимонад не хочу покупать в Монако"

Полузащитник "Монако" Габриэл Боскилиа признался, что был удивлен ценами в княжестве, когда перебрался в стан "монегасков" из "Сан-Паулу" в прошлом году. Также он отметил, что из-за этого в последнее время перестал переводить цены из евро в бразильские реалы.

- В Монако на все завышены цены, - цитирует UOL Боскилиа. - Когда смотришь на цены, становится страшно. Теперь я перестал переводить их из в евро в реалы, так как в противном случае даже не хочу покупать лимонад. Казино? Я был там всего один раз, и потратил только 50 евро. Все длилось три минуты.