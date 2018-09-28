Футболку Зидана с финала чемпионата мира-1998 выставили на аукцион в Париже

Футболку экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, в которой он играл в финале чемпионата мира-1998 года против Бразилии, выставили на аукцион в Париже.

- Футболка сборной Франции под номером 10 со следами от пота, в которой Зинедин Зидан играл в ходе того памятного и исторического для французского футбола вечера, будет продана на аукционе 13 октября, - сообщает France Bleu.

Также сообщается, что человек из окружения самого экс-футболиста лично подтвердил подлинность футболки. За лот планируется выручить от 20 до 40 тысяч евро.

Зидан привел Францию к победе на домашнем чемпионате мира в 1998 году. Футболист стал автором двух голов в том матче.