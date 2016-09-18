Фрэнк Маккорт: "Я не катарец, но у "Марселя" будет один из трех крупнейших бюджетов во Франции"

Новый владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт рассчитывает, что его команда станет чемпионом в течение ближайших лет. Американский бизнесмен завершит до конца года сделку по покупке "Марселя".

– Мы хотим выстраивать команду шаг за шагом, – цитирует L’Equipe Маккорта. – Будем делать команду, которая способна выигрывать чемпионат каждый год. Нам не избежать встречи с "ПСЖ", так что придется побеждать парижан, нужно уметь с ними конкурировать. Естественно, амбиции требуют инвестиций. Но я не катарец. Мы хотим побеждать, но будем тратить только те средства, без которых не обойтись. По бюджету мы будем в первой тройке во Франции. В основном активность проявим на рынке летом.