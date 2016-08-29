19:05 | ФУТБОЛ — Франция

Фрэнк Маккорт: "Марсель" должен бороться за титул в каждом сезоне"

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Американский бизнесмен Фрэнк Маккорт отметил, что "Марсель" в каждом сезоне будет бороться за чемпионство. 63-летний миллионер до конца года завершит сделку по покупке провансальского клуба.

– Я хочу, чтобы команда боролась за титул в каждом сезоне, – цитирует L’Equipe Маккорта. – Это моя главная задача. Я хочу построить стабильную последовательную конкурентоспособную команду. Хочется создать благоприятную атмосферу для болельщиков. Мы должны спланировать долгосрочную работу. Необходимо, чтобы наш клуб обладал самым профессиональным подходом к работе во всей Франции. Хочу, чтобы в будущем мои дети владели этим клубом. Я смотрю далеко. У меня не инвестиционный фонд, который покупает и продает. Я люблю спорт, люблю победы.

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