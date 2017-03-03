Франсуа Олланд: "Копа был легендой французского футбола"

Президент Франции Франсуа Олланд выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока сборной Франции Раймона Копа. Обладатель "Золотого мяча" 1958 года ушел из жизни на 86-м году сегодня утром.

- Раймон Копа был легендой французского футбола, - цитирует L'Equipe Олланда. - Он объединил интеллект с замечательной техникой. Он был одним из самых почитаемых спортсменов Франции. Копа был первым современным футболистом, сильной личностью, чей талант вдохновил многих молодых парней своего времени. Мои соболезнования его семье, его родственниками и всем, кто восхищался его игрой.