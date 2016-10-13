09:05 | ФУТБОЛ — Франция

Франсуа Олланд: "Футболистам нужен тренажерный зал для мозга"

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Президент Франции Франсуа Олланд жестко высказался по поводу интеллектуальных способностей футболистов. Заявление Олланда, который называет себя футбольным болельщиком, опубликовало издание Yahoo Sport, показавшее фрагмент книги "Президент не должен говорить, что…"

– Футболисты проделывают путь от плохо воспитанных детей до богатых звезд без должной подготовки, – отметил Олланд. – Они не готовы психологически, не знают, что правильно, а что неправильно. Федерации футбола Франции следует проводить тренировки, но в учебных классах. Это должен быть тренажерный зал для мозга.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ki

и в каком месте он не прав ?

09:18

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