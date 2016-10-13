Франсуа Олланд: "Футболистам нужен тренажерный зал для мозга"

Президент Франции Франсуа Олланд жестко высказался по поводу интеллектуальных способностей футболистов. Заявление Олланда, который называет себя футбольным болельщиком, опубликовало издание Yahoo Sport, показавшее фрагмент книги "Президент не должен говорить, что…"

– Футболисты проделывают путь от плохо воспитанных детей до богатых звезд без должной подготовки, – отметил Олланд. – Они не готовы психологически, не знают, что правильно, а что неправильно. Федерации футбола Франции следует проводить тренировки, но в учебных классах. Это должен быть тренажерный зал для мозга.