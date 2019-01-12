Франсеск Фабрегас: "С большой грустью я должен сказать "Челси" до свидания"

Испанский полузащитник Франсеск Фабрегас, который ранее покинул "Челси"​ и перешел в "Монако"​, опубликовал пост-прощание в своем Инстаграме. Контракт 31-летний хавбек благодарит болельщиков, руководство и партнеров по команде.

– Я пишу это сообщение со смешанными эмоциями. Всем в футбольном клубе "Челси". Владелец, господин Абрамович, который привел меня сюда, к моим товарищам по команде, которые помогли мне выиграть так много трофеев, к персоналу, который сделал мое пребывание здесь таким легким, и ко всем вам, фанатам, которые заставили меня чувствовать каждую особенную неделю за неделей. Это было невероятное путешествие, и с большой грустью я должен сказать до свидания. Я буду скучать по всем вам и желаю удачи в будущем, – подписал фотографию в Инстаграме Фабрегас.

Испанец выступал за "аристократов" с 2014 по 2019 год. Становился двукратным победителем чемпионата Англии. Является обладателем Кубка Лиги Англии и Кубка страны.

В текущем сезоне Фабрегас провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.