Франк Пасси: "Анри - босс, а я его помощник, я пришел в "Монако" на таких условиях"

Новый тренер "Монако" Франк Пасси отметил, что пришел в тренерский штаб команды, чтобы быть помощником Тьерри Анри​. По его словам, взгляды специалистов на футбол совпадают, что играет важную роль.

– Смотрю на вещи буквально, я не тренер с планами на десять, пятнадцать лет вперед, – цитирует пресс-служба клуба Пасси. – Я почувствовал, что готов к диалогу с Тьерри Анри. У нас совпадают взгляды на футбол, а это очень важный фактор при совместной работе.

Тьерри Анри – босс, а я его помощник, я пришел сюда на таких условиях. Я знаю, что должен делать в роли помощника тренера, нужно следовать концепции Тьерри Анри, который тут номер один. То, что действительно важно, так это работать командно, мы должны реализовать эти идеи.