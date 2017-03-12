Французы не хотят возвращения Бензема в сборную

На следующей неделе главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласит список игроков, которые будут вызваны на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Люксембурга и Испании. В связи с этим компания Odoxa, занимающаяся опросами с 2014 года, провела исследование по поводу того, кого хотят и не хотят французы видеть в национальной команде. Были опрошены 1006 человек.

78 процентов респондентов высказались против возвращения в сборную Франции форварда "Реала" Карима Бензема, который из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна не играет за "трехцветных" с октября 2015 года. 19 процентов проголосовали за возвращение и 3 процента воздержались.

36 процентов респондентов хотят видеть в команде уже сейчас 18-летнего форварда "Монако" Кильяна Мбаппе. 53 процента считают, что пока рано вызывать игрока в сборную, а 10 процентов вовсе считают, что он не соответствует международному уровню. В текущем сезоне Мбаппе забил 16 голов и сделал 10 голевых передач в 30 играх во всех турнирах.

Любимым же игроком сборной Франции является нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, за которого проголосовали 46 процентов респондентов. Вторым стал вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис (15 процентов), а замкнул тройку полузащитник "Марселя" Димитри Пайет (14 процентов). Также в список самых популярных игроков вошли Поль Погба (7 процентов), Н'Голо Канте (4 процента), Блэз Матюиди (4 процента) и Лоран Косьельни (2 процента).