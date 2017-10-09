Французского футболиста вызвали в сборную Боливии из-за ошибки в футбольном симуляторе

Курьезная ситуация возникла с футболистом "Монпелье" Рубеном Агиларом. Он рассказал о том, что его вызвали в сборную Боливии в связи с ошибкой в одном из футбольных симуляторов, где ему дали боливийское гражданство.

- Боливия выходила на меня, и это было очень странно, - цитирует Goal Агилара. - Думаю, все началось с игры Football Manager. Мне там присвоили боливийское гражданство вдобавок к французскому.

Я получил сообщение от боливийцев после матчей. Так, после игры с "ПСЖ" обо мне начали писать в различных соцсетях. Оказывается, в Боливии про меня говорили на телевидении.

Мне пришлось сделать официальное заявление и объяснить, что я не боливиец, я не могу играть за них. Моя мать француженка, отец – испанец. У меня нет двойного гражданства.