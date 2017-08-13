Французские СМИ: Неймар выйдет в стартовом составе "ПСЖ" в матче против "Генгама"

Ряд французских СМИ считают, что нападающий "ПСЖ" Неймар выйдет в стартовом составе в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама". Вчера на официальной странице в Твиттере парижане подтвердили информацию о том, что футболист примет участие во встрече. Клуб опубликовал видео того, как игрок всю неделю готовился к своему дебюту, который состоится сегодня.

Напомним, что только в четверг Федерация футбола Франции получила международный трансферный сертификат Неймара, который еще на прошлой неделе перешел в "ПСЖ" из "Барселоны", что дает право игроку принимать участие в матчах лиги 1.