Французские арбитры хотят ужесточить наказание игроков за агрессию в адрес судей

Профсоюз арбитров Франции настаивает на ужесточении наказания игроков за агрессивное поведение по отношению к судьям. Президент профсоюза Жан-Жак Демаре отметил, что инциденты с нападками в адрес рефери участились.

– Мы намерены двигаться в этом направлении, чтобы футболисты понимали, что им не позволяется касаться арбитров, – цитирует официальный сайт профсоюза Демаре. – Футболисты должны иначе относиться к судьям. За нарушение правил в отношении арбитров нужно ужесточать наказания, вводить штрафы, дисквалификации. Только в прошлом году было зарегистрировано пять тысяч нападений или оскорблений судей.