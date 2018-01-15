Французская лига отменила карточку игрока "Нанта", которого ударил и удалил судья

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отменила вторую желтую карточку игрока "Нанта" Диегу Карлоса, которого в матче 20-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" (0:1) ударил и удалил судья Тони Шапрон. Как информирует пресс-служба организации, защитник сможет помочь своей команде в матче 21-го тура против "Тулузы", который состоится в среду.

Напомним, что на 91-й минуте встречи Шапрон упал на газон, когда Диегу Карлос случайно задел его ногу. Падая, судья попытался ударить игрока. Затем он показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Французский судья ударил футболиста. Почему он это сделал? //

Судья извинился за удар игрока "Нанта" во время матча с "ПСЖ"