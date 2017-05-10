France Football советует "Сент-Этьену" присмотреться к Луческу

Известный французский журнал France Football составил список кандидатов на замену Кристофу Гальтье на посту главного тренера "Сент-Этьена". Вчера было объявлено, что французский специалист покинет стан "зеленых" после 9 лет работы. В число кандидатов вошел и наставник "Зенита" Мирча Луческу.

"Если верить российским СМИ и зная требования амбициозных владельцев "Зенита", Мирча Луческу может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в ближайшие дни. Этот сезон разочаровал болельщиков четырехкратных чемпионов России. За три игры до конца чемпионата, "Зенит" идет третьим, отставая от ЦСКА на одно очко. В настоящее время "Зенит" не попадает в Лигу чемпионов на следующий сезон. Луческу прибыл в команду прошлым летом и, может быть, сейчас работает свои последние часы в "Зените". С его резюме и опытом у руля "Интера", "Галатасарая", "Бешикташа" и особенно "Шахтера" Луческу может стать хорошим выбором. Единственный недостаток - возраст 71 год", - говорится в материале, опубликованном сегодня.

Также в число претендентов вошли Эдуардо Бериссо ("Сельта"), Паскаль Дюпра ("Тулуза"), Антуан Комбуаре ("Генгам") и Кристоф Пелиссье ("Амьен").