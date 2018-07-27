Фото дня. Александр Головин в "Монако"

Сегодня ЦСКА и "Монако" объявили о трансфере полузащитника Александра Головина. Пресс-служба французского клуба опубликовала фото игрока сборной России на фоне красивого городского пейзажа с видом на Средиземное море.

"Монако" заплатил за 22-летнего россиянина 30 миллионов евро, контракт с хавбеком рассчитан на 5 лет.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

В минувшем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 43 игры, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России хавбек провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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