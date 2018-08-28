Форвард "Монпелье" недоволен работой полиции, которая его задержала

Нападающий "Монпелье" Энди Делор выступил в заявлением по поводу задержания полицией. По информации СМИ, футболист и его друг были задержаны полицией за гонки по ночному городу, а также оскорбительные слова со стороны спортсмена в адрес полицейских.

"В газетах пишут неправду. Нас остановили опасным маневром, с нами поступили несправедливо, поэтому я так и отреагировал. Конечно, не стоило злиться и ругаться. Впереди очередной матч чемпионата Франции, и я хочу думать только о нем", – написал Делор в Твиттере.

Форвард "Монпелье" Делор задержан за оскорбление полицейских