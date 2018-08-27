Форвард "Монпелье" Делор задержан за оскорбление полицейских

Полиция задержала форварда "Монпелье" Анди Делора, сообщает Midi Libre. Его друг, который устроил ночные гонки с полицией, также находится под стражей.

Сообщается, что задержали его в собственном автомобиле, но водил транспортное средство другой человек, который и устроил гонки, находясь в состоянии алкогольного опьянения. У него, к тому же, нет водительских прав. Сам футболист оскорблял полицейских, ругался матом и говорил: "Мне все равно (эта фраза заменяет произнесенное им матерное выражение - прим. "СЭ"), я зарабатываю 150 000 евро в месяц".

Сейчас футболист находится под стражей. Он может быть привлечен к ответственности за неуважение и угрозы в сторону лиц государственной власти. Его другу также грозит наказание за вождение без прав, в состоянии алкогольного опьянения и отказ подчиниться полиции.