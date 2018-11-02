Football Leaks: Саркози попросил катарцев купить "ПСЖ" в обмен на ЧМ-2022

Бывший президент Франции Николя Саркози помог Катару получить право на проведение чемпионата мира-2022, сообщает GFFN со ссылкой на Football Leaks. В 2010 году он провел встречу с эмиром Катара Тамимо Аль Тани, где предложил купить "ПСЖ", а также запустить во франции канал BeIN Sports.

За это катарцам была обещана поддержка тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2022. Во время голосования Катар опередил США, Австралию, Японию и Корею. Позже турнир из-за жары перенсели с лета на ноябрь-декабрь.