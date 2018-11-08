15:31 | Футбол — Франция

Football Leaks: "ПСЖ" учитывал цвет кожи игроков в трансферной политике

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С 2013 по 2018 год "ПСЖ" при принятии решений о приобретении новых игроков руководствовался в том числе цветом кожи игроков, сообщает Get French Football News со ссылкой на расследование Football Leaks.

Также сообщается, что внутри клуба возник скандал после того, как было принято решение не покупать молодого темнокожего игрока в 2014 году. Более подробная информация должна быть обнародована позднее.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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