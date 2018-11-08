Football Leaks: "ПСЖ" учитывал цвет кожи игроков в трансферной политике

С 2013 по 2018 год "ПСЖ" при принятии решений о приобретении новых игроков руководствовался в том числе цветом кожи игроков, сообщает Get French Football News со ссылкой на расследование Football Leaks.

Также сообщается, что внутри клуба возник скандал после того, как было принято решение не покупать молодого темнокожего игрока в 2014 году. Более подробная информация должна быть обнародована позднее.

Breaking | Football Leaks Headline: between 2013 & Spring 2018 PSG made recruitment decisions based on the colour of players' skin & the decision not to sign a young black player in 2014 caused an internal scandal, according to Mediapart. More follows. – Get French Football News (@GFFN) 8 ноября 2018 г.

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