"Фонбет": 82% игроков верят в победу "ПСЖ" над "Марселем"

28 февраля на "Парк де Пренс" "ПСЖ" в рамках четвертьфинала Кубка Франции примет "Марсель". Матч начнется в 23.05 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ В МАТЧЕ?

Букмекеры "Фонбет" видят "ПСЖ" фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1.32, на победу "Марселя" – с коэффициентом 8.40, на ничью – с коэффициентом 5.40.

Клиенты "Фонбет" согласны с прогнозом букмекеров. На то, что победит "ПСЖ", поставили 96% игроков, на победу "Марселя" – 3%, на ничью – всего 1%.

КТО ПРОЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ КУБКА ФРАНЦИИ?

"Фонбет" полагает, что в полуфинал пройдет "ПСЖ". На выход парижан в следующий круг принимаются ставки с коэффициентом 1.16, на проход "Марселя" – с коэффициентом 5.20. Игроки согласны с тем, что провансальцам не удастся победить в двухматчевом противостоянии. Выход в полуфинал "ПСЖ" выбрали 97% клиентов "Фонбет", на "Марсель" поставили 3%.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.82, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 1.98.

Клиенты "Фонбет" полностью уверены в обратном прогнозе: 100% поставили на тотал больше 2,5.

НА ЧТО СТАВЯТ В БК "ФОНБЕТ"?

Самая популярная ставка – на победу "ПСЖ", ее выбрали 82% игроков. На ничью поставили 6% клиентов "Фонбет", на индивидуальный тотал "ПСЖ" больше 1,5 – 5%. Тотал больше 3,5 предпочли 4% игроков, столько же поставили на выход парижан в полуфинал.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – 107 000 рублей на победу "ПСЖ" с коэффициентом 1.32. В среднем на матч "ПСЖ" и "Марселя" ставят 602 рубля.

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