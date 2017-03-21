Флориан Товен: "Нет ничего лучше, чем представлять свою страну на международном уровне"

Полузащитник сборной Франции Флориан Товен счастлив представлять свою страну на международном уровне. 24-летний француз, являющийся победителем молодежного чемпионата мира 2013 года, впервые вызван в состав "трехцветных".

- Сборная Франции - это счастье, это мечта детства, - цитирует L'Equipe Товена. - Нет ничего лучше, чем представлять свою страну. Очень хочу начать тренировки под руководством Дидье Дешама. Я смутно помню чемпионат мира по футболу 1998 года, мне тогда было только пять лет. Но пересматривал на видеокассетах тот турнир. Чего я жду от первого сбора? Буду тренироваться вместе с такими игроками, как Гризманн, Гамейро и Жиру. Они привыкли играть в больших матчах в Лиге чемпионов. Это будет полезный опыт.