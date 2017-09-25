Флориан Товен: "Это была лучшая игра "Марселя" в сезоне"

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен после победы над "Тулузой" в 7-м туре чемпионата Франции (2:0) заявил, что его команда показала лучшую игру в сезоне. Также он отдал должное бывшему президенту клуба Бернару Тапи, у которого был обнаружен рак желудка.

- Думаю, что по содержанию, это была лучшая игра "Марселя" в этом сезоне, - цитирует L'Equipe Товена. - Конечно, еще есть, что нужно исправить, но мы доказали, что можем выигрывать при этой модели игры. Тапи? Вы все думаем о нем, хорошо, что мы выиграли сегодня. Надеюсь, мы добавили ему сил. Он был великим президентом.