15:28 | ФУТБОЛ — Франция

Флоран Малуда: "Гризманн важен для сборной Франции"

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Экс-хавбек сборной Франции Флоран Малуда отметил важность нападающего Антуана Гризманна для национальной команды. Также он верит, что форвард скажет свое слово на чемпионате мира-2018.

- Думаю, что для сборной Франции важно иметь такого игрока, как Антуан Гризманн, - цитирует Goal Малуда. - Он большой талант. Команде нужны игроки, которые могут повести партнеров за собой. Антуан был лучшим футболистом сборной Франции на Euro-2016. Было большим наслаждением смотреть, как он играет. Молодые игроки должны анализировать свою игру и тренироваться играть как с мячом, так и без мяча. Надеюсь, что Франция сможет выиграть с ним в ближайших турнирах, особенно в чемпионате мира-2018.

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