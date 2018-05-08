Финал Кубка Франции. "Ле-Эрбье" - "ПСЖ". Онлайн

"СЭ" проводит текстовую трансляцию финального матча Кубка Франции "Ле-Эрбье" - "ПСЖ".

Игра проходит на стадионе "Стад Де Франс" в Сен-Дени. "ПСЖ" уже обеспечил себе чемпионский титул, а по пути в финал Кубка Франции обыграл "Ренн", "Генгам", "Сошо", "Марсель" и "Кан".

"Ле-Эрбье" выступает в третьем дивизионе. На пути в финал команда прошла "Бальма", "Роморантен", "Ангулем", "Сен-Ло", "Осер", "Ланс" и "Шамбли".

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