Филипп Мексес: "Я видел, как игроки сборной Франции пытаются уничтожить друг друга"

Бывший защитник сборной Франции Филипп Мексес признался, что в свое время отклонил предложения "Лиона" и "Марселя". Также он признался, что во время смены поколения в сборной Франции игроки готовы были уничтожить друг друга.

– Несколько раз, даже в конце карьеры мог вернуться в чемпионат Франции, – цитирует Football France Мексеса. – Но я чувствовал, что нужно подождать. Меня это не пугало, потому что я играл в больших клубах. "Лион" хотел заполучить меня, когда у меня были проблемы в "Роме". Было бы просто уйти в то время, но тогда бы это был не я. Мне нравится противоречить людям, доказывать им, что они неправы. Я цеплялся за шансы. Также Дешам хотел видеть меня в "Марселе", он хотел видеть у себя в центре обороны меня и Рами, а в атаке – Жереми Менеза.

После смены поколения игроков в сборной Франции появился новый тренер, и игроки изменились. Я видел, как игроки пытаются уничтожить своих партнеров. Вот почему я иногда не чувствовал себя хорошо в сборной.