Фекир вызван на дисциплинарную комиссию из-за провокации в матче с "Сент-Этьеном"

Дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги Франции вызвала на заседание, которое состоится 30 ноября, представителей "Сент-Этьена" и полузащитника "Лиона" Набиля Фекира. Им предстоит дать объяснения по матчу 12-го тура чемпионата Франции. Игрок "ткачей" забил пятый гол своей команды и отпраздновал мяч, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция. Из-за беспорядков встреча была прервана на 20 минут.
Французские болельщики снова устроили беспорядки. Что происходит?
Foot / Ligue 1 : le match Saint-Etienne-Lyon a été interrompu après un envahissement du terrain à la 85e minute. #ASSEOL (@mounierjl) pic.twitter.com/7xFonh8hzD– Infos Françaises (@InfosFrancaises) 5 ноября 2017 г.