Фекир вызван на дисциплинарную комиссию из-за провокации в матче с "Сент-Этьеном"

Дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги Франции вызвала на заседание, которое состоится 30 ноября, представителей "Сент-Этьена" и полузащитника "Лиона" Набиля Фекира​. Им предстоит дать объяснения по матчу 12-го тура чемпионата Франции. Игрок "ткачей" забил пятый гол своей команды и отпраздновал мяч, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция. Из-за беспорядков встреча была прервана на 20 минут.

Французские болельщики снова устроили беспорядки. Что происходит?