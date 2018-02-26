Фекир пройдет медобследование из-за проблем с коленом

"Лион" провел тренировку после матча чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (1:1). Как сообщает пресс-служба клуба, в занятии не принимали участие Рафаэл, Люка Тузар и Набиль Фекир, получившие повреждение в этой игре.

Отмечается, что Рафаэл испытывает боль в правом бедре, Тузар болен, а Фекир почувствовал дискомфорт в колене, которое было оперировано в 2015 году из-за разрыва крестообразных связок. 26 февраля капитан "Лиона" должен пройти обследование, по итогам которого станет известна степень повреждения.

Рафаэл и Фекир точно не сыграют в матче Кубка Франции против "Кана". Встреча пройдет 1 марта. Напомним, "Лион" является соперником ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 8 марта в Москве, ответный - 15 марта в Лионе.